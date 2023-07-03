Названа лучшая поза в сексе для женского оргазма

Секс-коуч Мерфи: поза лежачий полицейский упрощает стимуляцию эрогенных зон

Поза «лежачий полицейский» упрощает достижение женского оргазма, считает секс-коуч Пиппа Мерфи. Ее преимущества она назвала изданию Woman and Home.

Мерфи отметила, что для исполнения позы «лежачий полицейский» не требуется гибкости или особых физических усилий: женщина ложится на живот и подкладывает подушку под бедра, а мужчина располагается сзади, стоя на коленях. По мнению коуча, такая позиция якобы подходит для лучшей стимуляции эрогенных зон.

Мерфи утверждает, что секс в такой позе помогает уменьшить стресс после трудного дня. Кроме того, тесные объятия и соприкосновения кожи способствуют выработке гормонов счастья и удовольствия.

Ранее сексолог Елена Малахова рассказала о позах для пассивного секса. По ее мнению, позы наездница и миссионерская идеально подходят для пассивного секса.