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08:10, 4 июля 2023Россия

Подсчитана сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной

Сумма ущерба Крыму от водной блокады полуострова Украиной может превысить триллион рублей

Фото: Александр Кирьяков / РИА Новости

Ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что это лишь приблизительная оценка. Она основана на совокупном ущербе, который могут заявить частные организации и индивидуальные предприниматели. «Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады», — отметил парламентарий.

Ранее Трофимов рассказал, что иск по водной блокаде полуострова предъявлен трем украинским ответчикам. Ими заявлены Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. По словам Трофимова, они будут обязаны прибыть и высказать свою точку зрения, однако их неявка не скажется на возможности проведения суда. Он отметил, что была «документально подтверждена каждая копейка, потраченная на преодоление последствий блокады. [Ответчикам] предъявить что-то или с чем-то не согласиться, мягко говоря, будет крайне сложно», — подчеркнул оy/

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    Марина Совина
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