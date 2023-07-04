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10:19, 4 июля 2023Мир

Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет

Турецкий МИД заявил, что Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет

Фото: Ministry of Foreign Affairs / Globallookpress.com

Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет. Об этом сообщили в совместном заявлении турецкого и египетского МИД, передает ТАСС.

Государства уведомили международное сообщество о повышении уровня дипломатических отношений до назначения послов. «Турция в качестве кандидата на пост посла в Каире предложила Салиха Мутлу Шена, а Египет на пост посла в Анкаре — Амра аль-Хамами», — сказано в документе.

Ведомства подчеркнули, что это решение будет способствовать улучшению двусторонних отношений между Каиром и Анкарой.

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    Виктория Кондратьева
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