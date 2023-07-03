Эрдоган назвал препятствие для урегулирования конфликта на Украине

Лидер Турции Эрдоган: прекращению украинского конфликта противодействуют лоббисты войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инициативы по прекращению конфликта на Украине и зерновая сделка столкнулись с противодействием лоббистов, заинтересованных в продолжении военных действий. Его слова передает ТАСС.

«Начавшиеся со стамбульского процесса договоренности по зерну, обмену пленными, другие дипломатические усилия, к сожалению, столкнулись с противодействием лоббистов войны. С этим лоббизмом столкнулась и Турция», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что можно было избежать «столько потерь и слез», если бы стамбульские инициативы расценивались как способ урегулирования украинского кризиса на достойных позициях.

В апреле президент Турции Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил создать рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине. Также турецкий лидер был намерен вновь предложить посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине.