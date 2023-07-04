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00:23, 4 июля 2023Культура

Григорий Лепс заплатил бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard

Григорий Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard

Кадр: Telegram-канал Григория Лепса

Российский певец Григорий Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard. Военнослужащий с позывным Веном подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео, размещенном в Telegram-канале артиста.

«Я ответил за свои слова», — подписал Лепс видео.

14 июня Григорий Лепс и Николай Басков предложили заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артисты рассказали о планах из личных средств материально помочь российским военным в ходе вечеринки Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). К инициативе певцов также присоединились телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.

«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз», — подчеркнул тогда Лепс.

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    Марина Совина
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