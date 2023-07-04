Задержание склонявшего военных РФ к переходу в ВСУ россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания в Тюмени мужчины, склонявшего военных РФ к переходу в ВСУ

ФСБ показала видео задержания в Тюмени мужчины, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры во вторник, 4 июля, публикует РИА Новости.

На них видно, как силовики надевают на мужчину наручники и ведут в машину. При нем были обнаружены мобильный телефон, ключи, паспорт гражданина РФ и другие документы. На видео также показано, как задержанному предъявляют обвинения в государственной измене.

Ранее стало известно, что мужчина склонял офицера одного из подразделений к предательству и переходу вместе со всем личным составом на сторону ВСУ.