Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:09, 4 июля 2023Силовые структуры

Задержание склонявшего военных РФ к переходу в ВСУ россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания в Тюмени мужчины, склонявшего военных РФ к переходу в ВСУ

Кадр: РИА Новости

ФСБ показала видео задержания в Тюмени мужчины, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры во вторник, 4 июля, публикует РИА Новости.

На них видно, как силовики надевают на мужчину наручники и ведут в машину. При нем были обнаружены мобильный телефон, ключи, паспорт гражданина РФ и другие документы. На видео также показано, как задержанному предъявляют обвинения в государственной измене.

Ранее стало известно, что мужчина склонял офицера одного из подразделений к предательству и переходу вместе со всем личным составом на сторону ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне

    Москалькова обратилась к чеченским следователям

    Центробанк обнаружил распространение рискованной ипотеки

    Появилось фото журналистки Милашиной после избиения в Чечне

    Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье после поражения от украинки

    Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет

    92-летняя женщина раскрыла секреты моложавой внешности

    Названы главные направления для командировок у россиян

    Военный ВСУ сравнил текущие бои с горячей фазой в Артемовске

    Установлен диагноз у 11 отравившихся мясом медведя россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости