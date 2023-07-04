Силовые структуры
Российского подростка осудили на шесть лет за подготовку к поджогу военкомата
Подростка из Красноярска осудили на шесть лет за подготовку к поджогу военкомата в Ростове
Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска, который собирался поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
Его признали виновным по статье о покушении на теракт.
Летом 2022 года юноша был задержан возле здания военкомата с 14 бутылками с горючим. По данным следствия, на преступление он решился по указанию куратора — лидера неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» («М.К.У.») (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация), украинца Егора Краснова.
Ранее сообщалось, что краснодарского подростка из запрещенной группировки «М.К.У.» обвинили в подготовке к убийству бездомных.