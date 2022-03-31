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СК завел дело на готовившего убийства бомжей подростка из группировки «М.К.У.»

Краснодарского подростка из группировки «М.К.У» обвинили в подготовке к убийству бездомных

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье 105 («Приготовление к убийству») УК РФ и 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ в отношении 16-летнего российского подростка. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемый вступил в украинскую неонацистскую молодежную группировку «М.К.У.» и по указанию руководителей организации стал готовиться к убийству асоциальных личностей из числа бездомных. Для этого он купил и хранил дома ножи, средства маскировки, призванные скрыть его личность. Вместе с соратниками он обсуждал детали и способ будущих преступлений.

29 марта школьник был задержан сотрудниками регионального ФСБ.

«В рамках проведения следственных действий и оперативных мероприятий дома у подозреваемого было обнаружено огнестрельное оружие и патроны, нож, топор, средства маскировки и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела», — сообщает СКР.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного
меры пресечения в виде заключения под стражу.

30 марта сообщалось, что ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23 регионах России.

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Владимир Седов
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