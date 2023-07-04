Балерина Анастасия Волочкова призвала женщин обнажаться

Российская балерина Анастасия Волочкова призвала женщин обнажаться. Ее слова приводит «Пятый канал».

В беседе с журналистами артистка призналась, что позитивно относится к откровенным фотосессиям. По ее словам, человеческое тело не может вызывать чувство стыда или отвращения, так как даже на многих картинах классических художников изображены голые женщины. «Если есть, что обнажать, то это нужно обнажать», — отметила Волочкова.

Она также рассказала, что в ближайшее время сама собирается поучаствовать в подобной фотосессии. «Девчонки, давайте, жгите, потому что женская грудь — это красиво!» — подытожила экс-прима Большого театра.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что утром 30 мая проснулась из-за громких взрывов от сбитого рядом с ее домом беспилотника. Артистка отметила, что у некоторых ее соседей от взрывов тряслись окна.