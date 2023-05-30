Балерина Волочкова рассказала о сбитом рядом с ее домом беспилотнике

Балерина Анастасия Волочкова утром 30 мая проснулась из-за громких взрывов от сбитого рядом с ее домом беспилотника. Артистка рассказала «Ленте.ру», что у некоторых ее соседей от взрывов тряслись окна. Сама Волочкова, по ее словам, сегодня собирается посетить храм и помолиться.

«Утром от взрывов проснулась я, все соседи, очень испугались. У друзей, которые живут рядом с нашим поселком, тряслись окна. Потом, по сведениям из интернета, от других людей мы выяснили, что сбит беспилотник. Но, думаю, если беспилотник сбит, то мы можем рассчитывать на то, что армия нас защищает. Страшно очень, когда не знаешь, что делать», — поделилась балерина.

Сегодня Анастасия планирует посетить Никольский храм и помолиться. Артистка заявила, что ее спас Бог.

«Счастье, что не пострадали люди. Думаю, мы можем рассчитывать на то, что на страже стоят профессиональные бойцы, которые знают, как защищать людей», — заключила балерина.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.