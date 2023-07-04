Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 4 июля 2023Россия

Очевидец рассказал об атаке беспилотников на Новую Москву

Очевидец рассказал об атаке украинских беспилотников на Новую Москву

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Очевидец рассказал об атаке беспилотных летательных аппаратов на Новую Москву. Фрагмент интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Известия».

По словам мужчины, в 6:22 его разбудил громкий звук. «У меня рефлекс такой: когда громкий звук, я смотрю на часы, чтобы потом показания давать», — объяснил он точность, с которой указал время.

Примерно через минуту раздался еще один хлопок, громче первого, продолжил россиянин. Затем он услышал шум, похожий на звук сыплющегося стекла. При обходе местности мужчина обнаружил некие железные элементы черного цвета. «Вот эти железные штуковины. Это они так звенели», — добавил очевидец.

Также он рассказал об облаке дыма, которое наблюдали местные жители в нескольких километрах от московского аэропорта Внуково.

4 июля Минобороны России сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Москву и Московскую область. По данным Минобороны, всего в атаке были задействованы пять беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне. Что об этом известно?

    Врач назвал способы избавиться от боли в ногах по ночам

    Россия решила помочь Казахстану с поставками бензина

    Турция выразила беспокойство из-за неспособности Швеции предотвращать провокации

    Чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России

    Токаев признал отсутствие крупных экономических проектов ШОС за 20 лет

    Украина захотела получить другие типы самолетов от Запада

    Иран вступил в ШОС

    Дачникам предложили бороться с улитками с помощью пива

    Гоар Аветисян показала фигуру после пластики в честь 30-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости