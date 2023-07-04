Очевидец рассказал об атаке беспилотников на Новую Москву

Очевидец рассказал об атаке украинских беспилотников на Новую Москву

Очевидец рассказал об атаке беспилотных летательных аппаратов на Новую Москву. Фрагмент интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Известия».

По словам мужчины, в 6:22 его разбудил громкий звук. «У меня рефлекс такой: когда громкий звук, я смотрю на часы, чтобы потом показания давать», — объяснил он точность, с которой указал время.

Примерно через минуту раздался еще один хлопок, громче первого, продолжил россиянин. Затем он услышал шум, похожий на звук сыплющегося стекла. При обходе местности мужчина обнаружил некие железные элементы черного цвета. «Вот эти железные штуковины. Это они так звенели», — добавил очевидец.

Также он рассказал об облаке дыма, которое наблюдали местные жители в нескольких километрах от московского аэропорта Внуково.

4 июля Минобороны России сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Москву и Московскую область. По данным Минобороны, всего в атаке были задействованы пять беспилотников.