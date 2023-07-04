Зеленскому напомнили про его высказывание о конфликте в Донбассе

Экс-глава КФОР Мини: Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора вспомнить свои планы четырехлетней давности, в частности, по прекращению конфликта в Донбассе. Такой совет украинскому лидеру дал бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини в статье для Il Fatto Quotidiano.

Он процитировал обещания политика, данные в 2019 году. «Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — напомнил Мини.