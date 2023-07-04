В ООН ответили на вопрос о звонке Гутерреша Зеленскому насчет ЗАЭС

В ООН рассказали, что генсек Гутерреш не звонил Зеленскому насчет Запорожской АЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому насчет ситуации на Запорожской АЭС. Об этом рассказал РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

Ранее сообщалось, что Россия распространила в Совете безопасности и Генассамблее ООН письмо. В нем Москва призвала Гутерреша и международное сообщество приложить все усилия, чтобы не дать Киеву организовать провокацию на станции.

«Генеральный секретарь не звонил президенту Зеленскому», — отметил Хак, отвечая на вопросы журналистов о том, звонил ли Гутерреш украинскому лидеру с целью попросить не совершать провокаций на объекте.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ в ночь на 5 июля намерены атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе.

Уточнялось, что вместе с этим Киев хочет сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.

