Стало известно о планах Киева атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля

Карчаа заявил, что ВСУ хотят атаковать ЗАЭС беспилотниками и «Точкой-У» в ночь на 5 июля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля намерены атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает РИА Новости.

«Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить... 5 июля буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную электростанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Уточняется, что вместе с этим Киев хочет сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.

Также стало известно, что резервный план предусматривает удар ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, заявил Карчаа.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что был прописан алгоритм действий на случай провокации украинских военных на электростанции. По словам главы движения, радиационный фон находится в норме, а персонал атомной станции работает в штатном режиме.

Между тем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность влиянием контрнаступления Вооруженных сил Украины на обстановку на ЗАЭС.