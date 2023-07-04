Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:51, 4 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Киева атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля

Карчаа заявил, что ВСУ хотят атаковать ЗАЭС беспилотниками и «Точкой-У» в ночь на 5 июля

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля намерены атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает РИА Новости.

«Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить... 5 июля буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную электростанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Уточняется, что вместе с этим Киев хочет сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.

Также стало известно, что резервный план предусматривает удар ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, заявил Карчаа.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что был прописан алгоритм действий на случай провокации украинских военных на электростанции. По словам главы движения, радиационный фон находится в норме, а персонал атомной станции работает в штатном режиме.

Между тем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность влиянием контрнаступления Вооруженных сил Украины на обстановку на ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев раскрыл число подписывающих контракт с ВС России в день

    Политик похвастался сексом с сотнями женщин и отказался уходить в отставку

    Раскрыты опасные последствия увлечения необычными сексуальными практиками

    Российского полицейского обвинили в крышевании бизнесмена

    Дачников предостерегли от бросания в компостную кучу ряда продуктов

    В Петербурге произошел пожар на заводе по производству бытовой химии

    Стало известно о планах Киева атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля

    Зеленский сообщил о согласованной с генсеком НАТО позиции

    Раскрыт эффективный способ удалить пятна крови с ткани

    Виктория Боня показала новый имидж на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости