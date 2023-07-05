Путин рассказал об обстановке в новых регионах России

Путин отметил аккуратную обстановку в новых регионах России, где нет боевых действий

В настоящее время в новых регионах России, где нет боевых действий, все уже убрано и в целом «чистенько». Об этом рассказал президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Позднее, в сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России.

5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.