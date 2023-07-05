Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:35, 5 июля 2023Экономика

В России анонсировали открытие аналога Zara Home и H&M Home

В России осенью 2023 года откроют аналог Zara Home и H&M Home

Фото: Susana Vera / Reuters

Российский аналог Zara Home и H&M Home — Redecoro — выйдет на рынок РФ осенью 2023 года. Открытие анонсировала управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова в разговоре с ТАСС.

По словам Кондаковой, в ближайшие два года планируется открытие до 50 магазинов в России и СНГ. Первый, площадью 370 квадратных метров, появится уже осенью в ТЦ «Метрополис». До конца 2023 года в Москве откроют два офлайн и один онлайн магазин.

Осенью 2023 года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной, рассказали в компании. В дизайне коллекции будут сочетаться элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля.

Отмечается, что товары заказываются на фабриках в России, Турции, Китая и Индии. На многих из них изготавливается линейка Zara Home и H&M Home, уточнили в Redecoro.

Магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag открылся на Кузнецком Мосту в Москве 26 апреля. Его открытие компания не афишировала.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке. Среди раненых есть два ребенка

    Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу

    Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона пострадала школа

    «Газпром» увеличил поставки через Украину

    Россияне рассказали о вреде работы для их здоровья

    В России анонсировали открытие аналога Zara Home и H&M Home

    В предполагаемом месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли маслянистое пятно

    Звуки взрывов из-за работы ПВО в Белгороде сняли на видео

    Китай обвинил США в продаже оружия Тайваню

    Россиянам перечислили способы защитить дачу от воров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости