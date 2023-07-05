В России анонсировали открытие аналога Zara Home и H&M Home

В России осенью 2023 года откроют аналог Zara Home и H&M Home

Российский аналог Zara Home и H&M Home — Redecoro — выйдет на рынок РФ осенью 2023 года. Открытие анонсировала управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова в разговоре с ТАСС.

По словам Кондаковой, в ближайшие два года планируется открытие до 50 магазинов в России и СНГ. Первый, площадью 370 квадратных метров, появится уже осенью в ТЦ «Метрополис». До конца 2023 года в Москве откроют два офлайн и один онлайн магазин.

Осенью 2023 года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной, рассказали в компании. В дизайне коллекции будут сочетаться элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля.

Отмечается, что товары заказываются на фабриках в России, Турции, Китая и Индии. На многих из них изготавливается линейка Zara Home и H&M Home, уточнили в Redecoro.

Магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag открылся на Кузнецком Мосту в Москве 26 апреля. Его открытие компания не афишировала.