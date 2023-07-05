Власти опровергли атаку дрона на Кубань

Власти Краснодарского края назвали фейком данные об атаке беспилотника на Крымский район

Информация о том, что Крымский район Краснодарского края атакован беспилотником, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава района Кубани Сергей Лесь в Telegram-канале.

«Сейчас в сетях распространяется такое сообщение. Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная», — написал Лесь.

Он добавил, что угрозы для жителей российского региона нет.

2 июля в Краснодарском крае произошел взрыв. Губернатор Вениамин Кондратьев официально не назвал его причины, но подчеркнул, что жилые дома и объекты инфраструктуры не были повреждены. Предварительно, в Приморске-Ахтарске могла быть предотвращена попытка неизвестных атаковать склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), располагающийся на территории военного аэродрома. Mash утверждал, что российскими средствами ПВО была сбита ракета.