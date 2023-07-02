Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 2 июля 2023Россия

Губернатор доложил о ситуации в Краснодарском крае после взрыва

Краснодарский губернатор: никто не пострадал в результате взрыва в Приморско-Ахтарске

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Никто не пострадал в результате взрыва в Приморско-Ахтарске. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, докладывая о ситуации в регионе.

Он заверил, что находится на постоянной связи с главой Приморско-Ахтарска. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не были повреждены, отметил Кондратьев.

«Сейчас выясняются причины произошедшего», — написал губернатор.

О происшествии в Краснодарском крае стало известно в воскресенье, 2 июля.

Предположительно, в Приморске-Ахтарске могла быть предотвращена попытка неизвестных атаковать склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), располагающийся на территории военного аэродрома. В Telegram-канале Mash утверждается, что российскими средствами ПВО была сбита ракета.

На видеокадрах с места видны последствия возможной атаки. В ролике было показано фото огромной воронки в поле после взрыва. Помимо этого, представлены записи очевидцев. Люди снимали из окон домов, как вдалеке поднимается высокий столб дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае

    Европа пригрозила нарушением ядерной сделки из-за поставок Ираном БПЛА в Россию

    Шольц призвал обезопасить ЗАЭС независимо от конфликта на Украине

    В США рассказали о подрыве танков Leopard украинскими военными

    Губернатор доложил о ситуации в Краснодарском крае после взрыва

    ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО шрапнельными противопехотными боеприпасами

    Мэр мексиканского города женился на крокодиле

    Названа зарплата Месси в «Интер Майами»

    Родственница застреленного во Франции подростка призвала прекратить беспорядки

    Рогов словами «очень горячо» описал участок запорожского фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости