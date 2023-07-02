Губернатор доложил о ситуации в Краснодарском крае после взрыва

Краснодарский губернатор: никто не пострадал в результате взрыва в Приморско-Ахтарске

Никто не пострадал в результате взрыва в Приморско-Ахтарске. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, докладывая о ситуации в регионе.

Он заверил, что находится на постоянной связи с главой Приморско-Ахтарска. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не были повреждены, отметил Кондратьев.

«Сейчас выясняются причины произошедшего», — написал губернатор.

О происшествии в Краснодарском крае стало известно в воскресенье, 2 июля.

Предположительно, в Приморске-Ахтарске могла быть предотвращена попытка неизвестных атаковать склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), располагающийся на территории военного аэродрома. В Telegram-канале Mash утверждается, что российскими средствами ПВО была сбита ракета.

На видеокадрах с места видны последствия возможной атаки. В ролике было показано фото огромной воронки в поле после взрыва. Помимо этого, представлены записи очевидцев. Люди снимали из окон домов, как вдалеке поднимается высокий столб дыма.