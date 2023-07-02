Mash: мощный взрыв произошел в городе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае

Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительной информации издания, инцидент произошел в городе Приморско-Ахтарск. На данный момент официальные лица еще не подтвердили сообщения о взрыве. При этом предполагается, что в регионе могла быть предотвращена попытка неизвестных атаковать склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), располагающийся на территории военного аэродрома. Утверждается, что российскими средствами ПВО была сбита ракета.

Mash также публикует видео, на котором видны последствия возможной атаки. В ролике представлено фото огромной воронки в поле после взрыва. Помимо этого, показаны записи очевидцев. Люди снимали из окон домов, как вдалеке поднимается вверх высокий столб дыма.

Ранее в воскресенье, 2 июля, глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе Белгородской области сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины. В регионе была отражена очередная атака БПЛА. В итоге российские военные смогли сбить беспилотник самолетного типа.

1 июля взрыв прогремел в Мелитополе. В администрации города сообщили, что сработала российская система ПВО. «Город под надежной защитой», — заявили власти. Незадолго до этого также стало известно о взрыве в Николаеве, расположенном на юге Украины.