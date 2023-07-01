В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв, предварительно, сработала система ПВОСюжетРабота систем ПВО:
В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом в субботу, 1 июля, сообщается в Telegram-канале администрации города.
Жителей призвали сохранять спокойствие. Власти уточнили, что в городе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). «Город под надежной защитой», — говорится в публикации.
30 июня стало известно, что в Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов. Представитель оперативных служб региона также доложил о работе ПВО.
В ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь. В итоге повреждений и пострадавших в городе не было, заявили власти.