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19:58, 1 июля 2023Россия

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв, предварительно, сработала система ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом в субботу, 1 июля, сообщается в Telegram-канале администрации города.

Жителей призвали сохранять спокойствие. Власти уточнили, что в городе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). «Город под надежной защитой», — говорится в публикации.

30 июня стало известно, что в Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов. Представитель оперативных служб региона также доложил о работе ПВО.

В ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь. В итоге повреждений и пострадавших в городе не было, заявили власти.

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    Варвара Кошечкина
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