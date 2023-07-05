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23:52, 5 июля 2023Путешествия

В Турции заявили о тревожном сигнале из-за подорожания отдыха для россиян

Ekonomigazetesi: Турция для российских туристов становится дороже Мальдив

Фото: Raimond Klavins / Unsplash

Отдых в Турции для российских туристов становится слишком дорогим удовольствием. Об этом сообщило издание Ekonomigazetesi.

«На европейском рынке Турция теперь стоит примерно столько же, сколько и Греция, но дороже Испании. Для российских туристов Турция становится дороже Мальдив, и это тревожный сигнал», — говорится в материале.

В частности, если ранее стоимость отдыха в Турции для россиян составляла 200 тысяч рублей, то теперь она выросла до 300-400 тысяч рублей. По мнению экспертов, подобный скачок цен приведет к тому, что российские туристы начнут искать альтернативу, например Египет. Более того, из-за высоких цен обратиться к конкурентам могут и европейские туристы, предупреждают специалисты.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что туры в Турцию и Египет за год подорожали примерно на 50 процентов.

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    Марина Совина
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