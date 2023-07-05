Администрации Байдена запретили общаться с платформами соцсетей из-за удаления контента

Администрации президента США Джо Байдена запретили общаться с платформами соцсетей из-за требований удаления контента, которые нарушают свободу слова. Об этом сообщает The New-York Times.

В своем решении судья Терри Доути из окружного суда США по Западному округу штата Луизиана заявил, что правительственные структуры, включая Министерство здравоохранения и социального обеспечения и Федеральное бюро расследований, не могут общаться с компаниями социальных сетей с «целью призыва, поощрения, давления или побуждения любым способом к удалению, уничтожению, подавлению или сокращению контента, содержащего защищенную свободу слова».

Правительственные чиновники утверждают, что у них нет полномочий приказывать удалять сообщения или целые учетные записи. Однако газета отмечает, что федеральные агентства и технологические гиганты уже давно работают вместе, чтобы принять меры против «незаконных или вредных материалов».

Белый дом заявил, что министерство юстиции изучает решение и оценивает свои следующие шаги.

«Мы по-прежнему считаем, что платформы социальных сетей несут критическую ответственность за то, чтобы учитывать влияние, которое их платформы оказывают на американский народ, но при этом делать независимый выбор в отношении информации, которую они представляют», — цитирует издание заявление Белого дома.

Отмечается, что новые ограничения являются победой Республиканской партии США, члены которой часто обвиняли социальные сети, такие как Facebook, Twitter и YouTube, в непропорциональном удалении правого контента, иногда в сотрудничестве с правительством. В свою очередь Демократическая партия указывает, что платформы не могли должным образом контролировать дезинформацию и ненавистнические высказывания, что привело к опасным последствиям, включая насилие.

В апреле американский предприниматель Илон Маск заявил, что власти Соединенных Штатов имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter. Исключением не были даже личные сообщения пользователей. По словам Маска, за происходящим в соцсети следили различные правительственные ведомства.