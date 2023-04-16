Маск заявил о доступе властей США к личным сообщениям в Twitter

Маск заявил о полном доступе властей США ко всему происходящему в Twitter

Власти Соединенных Штатов имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter. Исключением не были даже личные сообщения пользователей. Об этом fмериканский предприниматель Илон Маск заявил в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону. Фрагмент беседы опубликован в Twitter-аккаунте Карлсона.

По словам Маска, за происходящим в соцсети следили различные правительственные ведомства.

Ранее Маск с иронией прокомментировал информацию о том, что Пентагон пытается удалить из социальных сетей секретные документы по Украине. «Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — высказался предприниматель в своем Twitter-аккаунте.

Также Илон Маск объявил о монетизации пользовательского контента в Twitter. Он уточнил, что платным можно сделать любой материал: как текст, так и видео.