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00:13, 17 апреля 2023Мир

Маск заявил о доступе властей США к личным сообщениям в Twitter

Маск заявил о полном доступе властей США ко всему происходящему в Twitter

Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter. Исключением не были даже личные сообщения пользователей. Об этом fмериканский предприниматель Илон Маск заявил в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону. Фрагмент беседы опубликован в Twitter-аккаунте Карлсона.

По словам Маска, за происходящим в соцсети следили различные правительственные ведомства.

Ранее Маск с иронией прокомментировал информацию о том, что Пентагон пытается удалить из социальных сетей секретные документы по Украине. «Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — высказался предприниматель в своем Twitter-аккаунте.

Также Илон Маск объявил о монетизации пользовательского контента в Twitter. Он уточнил, что платным можно сделать любой материал: как текст, так и видео.

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Екатерина Подвигина
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