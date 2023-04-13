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23:31, 13 апреля 2023Интернет и СМИ

Маск объявил о начале монетизации контента в Twitter

Илон Маск объявил о начале монетизации контента в Twitter

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск объявил о монетизации пользовательского контента в Twitter. Об этом он сообщил в своем аккаунте.

Он уточнил, что платным можно сделать любой материал: как текст, так и видео. Для этого пользователю нужно выбрать «Монетизация» в настройках, пояснил Маск.

Миллиардер также отметил, что первые 12 месяцев соцсеть не будет получать никаких комиссий. «Наша цель — максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать проделанную работу с собой», — говорится в сообщении.

Ранее Илон Маск, возглавивший в 2022 году Twitter, заявил о готовности продать компанию, если найдет подходящего покупателя. По словам миллиардера, управлять новой компанией довольно непросто.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству.

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Марина Совина
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