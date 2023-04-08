Маск высказался о попытках Пентагона удалить секретные документы по Украине

Маск осудил старания Пентагона «зачистить» Twitter после утечки секретных документов

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал информацию о том, что Пентагон пытается удалить из социальных сетей секретные документы по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — высказался предприниматель в своем Twitter-аккаунте.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным издания The New York Times (NYT), в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также данные о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Позднее в сети появилась новая партия американских секретных документов по Украине. Помимо Украины, в них говорится о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и Китае. В Пентагоне прокомментировали ситуацию, заявив, что информация о новой утечке американских секретных документов по Украине и Китаю изучается.