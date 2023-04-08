В Пентагоне заявили об изучении информации о новой утечке секретных документов

Пентагон изучает сведения об утечке секретных документов США по Украине и Китаю

Министерство обороны США изучает информацию о новой утечке американских секретных документов по Украине и Китаю. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, Пентагон рассматривает данный вопрос и проводит оценку произошедшего.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что в сети появилась новая партия американских секретных документов по Украине.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.