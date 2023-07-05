Обнаружена ярчайшая вспышка во Вселенной

Ярчайшую космическую вспышку связали с проснувшейся сверхмассивной черной дырой

Международная группа астрономов под руководством исследователей из Университета Бирмингема, Университетского колледжа Лондона и Университета Квинс в Белфасте обнаружила ярчайший транзиент — быстро меняющий яркость космический источник излучения. Согласно статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv, он находится в далекой галактике и представляет собой неизвестное энергетическое событие, связанное с проснувшейся сверхмассивной черной дырой.

J221951-484240 (J221951) представляет собой один из наиболее ярких транзиентов, обнаруженных к настоящему времени. Он был открыт в 2019 году в ходе поисков источника зарегистрированных гравитационных волн, который, по мнению астрономов, должен был быть килоновой — слиянием нейтронной звезды с другой нейтронной звездой или черной дырой. Килонова представляет собой яркую вспышку преимущественно голубого света, которая затем затухает, становясь через несколько дней красной.

Однако выявленный транзиент J221951 не соответствовал характеристикам килоновой. Хотя сначала источник был голубым, он не изменил свой цвет и затухал довольно медленно. Чтобы определить природу источника, ученые провели наблюдения с помощью космической обсерватории Swift/UVOT и космического телескопа «Хаббл», а также наземных инструментов, таких как Большой южноафриканский телескоп, Very Large Telescope и 2,2-метровый телескоп в Обсерватории Ла-Силья.

Спектральные данные, полученные космическим телескопом «Хаббл», исключили связь J221951 с событием гравитационных волн. Транзиент располагается на расстоянии около 6,3 миллиарда световых лет, тогда как источник волн был удален всего лишь на 0,5 миллиарда световых лет. Такое расстояние и высокая яркость делают объект самым ярким транзиентом из когда-либо зарегистрированных.

В настоящий момент ученые связывают J221951 со сверхмассивной черной дырой, которая с высокой скоростью поглощает вещество из окружающей среды. Это подтверждается тем, что ранее на месте транзиента наблюдали удаленную красную галактику и расположение объекта соответствует расположению галактического центра. Ультрафиолетовая часть спектра содержит линии поглощения, указывающие на то, часть материала отбрасывается черной дырой из-за выделения большого количества энергии.

Ученые предполагают, что вспышка может объясняться либо приливным разрушение звезды, близко подошедшей к быстро вращающейся черной дыре, либо механизмом активации галактического ядра. Дальнейшие наблюдения покажут, была ли вспышка одиночной и таким образом связанной с разрушением звезды, либо яркость вновь возрастет через какое-то время в результате продолжающейся активации галактического ядра.