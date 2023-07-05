Польша и Британия подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Польша и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны

Польша и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере международной политики, безопасности и обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соглашение о партнерстве 2030» подписали глава МИД Британии Джеймс Клеверли и министр обороны Бен Уоллис со своими польскими коллегами, министром иностранных дел Збигневом Рау и главой Минобороны Мариушем Блащаком. Документ касается отношений с Китаем и Белоруссией, проведения учений, совместной работы по укреплению обороноспособности.

Также договор затрагивает вопросы совместных усилий по созданию вооружений нового поколения, совместного подхода к проблемам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усиления оборонной позиции НАТО. Он основан на договоре между Великобританией и Польшей по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны 2017 года.

В начале июня стало известно, что Польша запросила у Великобритании поддержку в области противовоздушной обороны для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров. В Варшаве обеспокоены угрозами со стороны российских дронов и ракет.