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05:53, 6 июня 2023Мир

Польша запросила помощь у Британии в области ПВО

Bloomberg: Польша запросила помощь у Британии в области ПВО для защиты от ракет и БПЛА

Фото: Unsplash

Польша попросила Великобританию предоставить ей поддержку в области противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на близкие к переговорам источники.

Отмечается, что правительство Польши запросило у Британии помощь и технологии в области ПВО, чтобы помочь отражать российские ракеты, дроны и шпионские шары. Сейчас Лондон размышляет над ответом Варшаве.

27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость обнаружили обломки неопознанного воздушного военного объекта. Радиостанция RMF FM утверждала, что это ракета «воздух-земля» с надписями на русском языке. Однако позже портал Onet со ссылкой на источники в армии допустил, что это могла быть крылатая ракета X-55, запущенная с территории Белоруссии.

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    Марина Совина
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