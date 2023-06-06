Bloomberg: Польша запросила помощь у Британии в области ПВО для защиты от ракет и БПЛА

Польша попросила Великобританию предоставить ей поддержку в области противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на близкие к переговорам источники.

Отмечается, что правительство Польши запросило у Британии помощь и технологии в области ПВО, чтобы помочь отражать российские ракеты, дроны и шпионские шары. Сейчас Лондон размышляет над ответом Варшаве.

27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость обнаружили обломки неопознанного воздушного военного объекта. Радиостанция RMF FM утверждала, что это ракета «воздух-земля» с надписями на русском языке. Однако позже портал Onet со ссылкой на источники в армии допустил, что это могла быть крылатая ракета X-55, запущенная с территории Белоруссии.

