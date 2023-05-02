В Польше озвучили новую версию происхождения найденной ракеты

Onet: найденную в Польше ракету могли выпустить с российского самолета из Белоруссии

Ракета, которую нашли в лесу под польским городом Быдгощ, могла быть выпущена с российского самолета с территории Белоруссии несколько месяцев назад, пишет Onet со ссылкой на источники в армии.

«У нас пока нет стопроцентного подтверждения этого факта, но многое указывает на то, что речь идет о ситуации, которая произошла несколько месяцев назад», — озвучил новую версию произошедшего высокопоставленный военный.

По его словам, польский Центр воздушных операций следил за полетом ракеты, но в какой-то момент потерял ее из виду. При этом он подчеркнул, что дело может иметь международные последствия, а детали об инциденте знают несколько человек в стране, так как вся информация засекречена.

Один из собеседников портала отметил, что версия о российском происхождении ракеты — самая серьезная гипотеза, которую приняли во внимание расследующие дело следователи.

27 апреля Минобороны Польши сообщило, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили недалеко от города Замосць примерно в 15 километрах от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей, подчеркивали в ведомстве.

Радиостанция RMF FM заявила, что объект является ракетой класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке. Тем не менее польский генерал, бывший командир спецподразделения ГРОМ Роман Полько усомнился в российском происхождении обломков.