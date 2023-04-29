В Польше усомнились в российском происхождении обломков военного объекта

Польский генерал Полько усомнился в российском происхождении обломков военного объекта

Польский генерал, бывший командир спецподразделения ГРОМ Роман Полько усомнился в российском происхождении обломков неопознанного военного объекта, найденных в лесу под городом Быдгощ. Его слова приводит портал Fakt.

Офицер напомнил, что система противовоздушной обороны Польши проверяется, в том числе на фоне конфликта на Украине. Он отметил, что для этих целей используются самолеты-шпионы НАТО, ПВО находится в полной боевой готовности и обнаружит, если ракета вдруг собьется с курса и пролетит над территорией страны.

Аналогичного мнения придерживается бывший командующий Сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак. Он подчеркнул, что пуск какого-либо снаряда был бы немедленно зафиксирован.

«Если бы это действительно была русская ракета, в чем, конечно, никто бы не признался, это свидетельствовало бы о том, что у нас дырявые системы ПВО», — заявил генерал.

Он отметил, что не удивлен сообщениям о надписи кириллицей на обломках, о которой сообщали СМИ. По его словам, Польша еще в 90-х годах закупила у России много ракет, они до сих пор находятся на складах.

Генерал Полько добавил, что упавший объект — это некое постсоветское вооружение, котороые использовалось во время учений или маневров.

Минобороны Польши сообщило 27 апреля, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе страны, — недалеко от города Замосць примерно в 15 километрах от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей, подчеркнули в ведомстве.

Радиостанция RMF FM заявила, что объект является ракетой класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке.

