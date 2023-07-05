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09:47, 5 июля 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из «Градов»

Mash: поселок Белевица Брянской области обстреляли пятью ракетами из «Градов»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Поселок Белевица в Брянской области обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, несколько хозпостроек оказались повреждены поражающими элементами, Белевица оказалась частично обесточена. По предварительным данным, никто не пострадал.

Помимо этого, в Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка — по нему выпустили несколько снарядов. О разрушениях не сообщается.

3 июня из-за украинского обстрела Трубчевского района загорелись два жилых дома. Как сообщал губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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