Губернатор подтвердил пожар в жилых домах после обстрела Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил о пожаре в двух жилых домах после обстрела ВСУ

Два жилых домовладения загорелись после обстрела Трубчевского района Брянской области. Эту информацию подтвердил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Ранее Mash сообщал, что несколько жилых домов оказались охвачены огнем из-за обстрела Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось, что жители сел Кистер и Соловьевка насчитали около 15 прилетов.

Губернатор заявил, что домовладения загорелись в поселке Белая Березка, никто не пострадал. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

30 июня Брянскую область попытались обстрелять из минометов. В результате происшествия пострадавших нет, два жилых дома оказались повреждены.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.