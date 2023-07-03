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13:50, 3 июля 2023Россия

Губернатор подтвердил пожар в жилых домах после обстрела Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил о пожаре в двух жилых домах после обстрела ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Два жилых домовладения загорелись после обстрела Трубчевского района Брянской области. Эту информацию подтвердил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Ранее Mash сообщал, что несколько жилых домов оказались охвачены огнем из-за обстрела Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось, что жители сел Кистер и Соловьевка насчитали около 15 прилетов.

Губернатор заявил, что домовладения загорелись в поселке Белая Березка, никто не пострадал. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

30 июня Брянскую область попытались обстрелять из минометов. В результате происшествия пострадавших нет, два жилых дома оказались повреждены.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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