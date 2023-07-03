Жилые дома загорелись в поселке в Брянской области после ударов ВСУ
Несколько жилых домов загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О происшествии в приграничном российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.
По сведениям издания, обстрел Климовского и Трубчевского районов ведется из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Жители брянских сел Кистер и Соловьевка также насчитали около 15 прилетов, пишет Mash. Данных о пострадавших не поступало.
Издание Baza в Telegram-канале сообщило, что до приезда пожарных жители Белой Березки пытались потушить огонь из садового шланга, но справится с пламенем у них не получилось.
1 июля сообщалось, что ВСУ пытались скинуть два боеприпаса ВОГ-17 на Черноземный Городок в Брянской области. В результате случившегося никто не пострадал, обошлось без разрушений.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.