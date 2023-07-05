Стало известно о перезапуске сериала «Счастливы вместе» под новым названием

Стало известно о перезапуске комедийного сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины»

Комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». Об этом представители телеканала ТНТ рассказали порталу News.ru.

Известно, что в перезапуске ситкома к своим ролям вернуться актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. «Телеканал ТНТ в новом телесезоне покажет новый сериал "Букины" о Геннадии Букине и его семье. (...) В сериале "Букины" будет десять эпизодов. В центре сюжета сериала — екатеринбургское семейство Букиных», — отметили в ТНТ.

По словам Логинова, поклонники сериала скоро узнают, чем его персонаж мог бы заниматься в 2023 году. Артист также подчеркнул, что на протяжении последних десяти лет думал, что увидеть Букиных на экранах будет невозможно: «По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась».

В производстве проекта задействована телеканал ТНТ и кинокомпания братьев Андреасян. Изначально «Счастливы вместе» был российской адаптацией американского шоу «Женаты... с детьми» и выходил на телеэкранах с 2006 по 2013 год.

Ранее стало известно, что российская актриса и звезда сериала «Универ» на ТНТ Анна Хилькевич решила заняться музыкальной карьерой. Хилькевич поделилась видео, на котором она танцует, предположительно, под свой новый трек.