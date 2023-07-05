Россия построит в Киргизии центр исследования инфекционных болезней

«Известия»: Киргизия ратифицировала соглашение с Москвой о строительстве научного центра

Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Россией о строительстве в Бишкеке центра исследований инфекционных болезней. Москва возьмет на себя обучение местных специалистов, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Документ между правительствами двух стран был подписан в российской столице в марте этого года. Новое здание планируют построить на месте Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Киргизии, возведенного в 1960-е годы. Как отмечается, российская сторона готова построить под научный центр новое здание и оснастить его всем необходимым оборудованием, а также обучить специалистов.

Когда проект будет выполнен и в какую сумму обойдется, не уточняется.

Как пишет издание, развивать сотрудничество с Киргизией в разные годы пытались многие страны. Так, в июле 2022 года появилась информация, что Минздрав США планирует профинансировать исследования сибирской язвы в стране. На данную цель предполагалось выделить около четверти миллиона долларов.

В целом американские власти рассматривают размещение трех лабораторий в Киргизии. Однако получить разрешение на строительство объектов они пытаются уже третий год подряд.

В мае сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) с Киргизией.

Как уточнялось, соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие аналогичные периоды при отсутствии у сторон намерения прекратить его действие.