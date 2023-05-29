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13:21, 29 мая 2023Бывший СССР

Путин подписал закон о ратификации Россией соглашения о системе ПВО с Киргизией

Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенных силах ПВО России и Киргизии

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) с Киргизией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, для размещения сил ПВО российской стороны в районе коллективной безопасности Киргизия передает РФ на период действия документа на безвозмездной основе земельный участок площадью пять гектаров.

Уточняется, что соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие аналогичные периоды при отсутствии у сторон намерения прекратить его действие.

О намерении Москвы и Бишкека создать ОРС ПВО стало известно в июле 2022 года. Целью проекта назвали совершенствование противовоздушной обороны в регионе.

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    Алевтина Запольская
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