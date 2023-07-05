Похожий на гранату предмет нашли на чердаке дома в Москве

В Москве на чердаке дома в районе Лефортово нашли похожий на гранату с чекой предмет

В Москве в районе Лефортово нашли предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Предмет, напоминающий гранату с чекой, был найден на чердаке дома на Самокатной улице.

Правоохранители выяснят, настоящий ли это боеприпас, и при необходимости обезвредят его. На место выехали представители МВД и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полицейские нашли тайник с гранатами и патронами в 15 метрах от жилого дома.