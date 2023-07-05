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10:48, 5 июля 2023Россия

В России отреагировали на решение ПА ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

Депутат Чепа: России безразлично признание ПА ОБСЕ ЧВК «Вагнер» террористами

Фото: Reuters

России безразлично признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Так в беседе с «Лентой.ру» на это решение отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нам абсолютно все равно, какие решения принимает ОБСЕ. В последнее время эта организация делает все, чтобы Россия отказалась от сотрудничества с ней. Что бы они ни заявили, на нас это никакого влияния не имеет. Нам неинтересно, что они говорят, что они заявляют», — сказал депутат.

ПА ОБСЕ отнесла ЧВК «Вагнер» к террористическим организациям. Об этом говорится в декларации по итогам 30-й ежегодной сессии, которая завершила работу в Ванкувере.

«Действия группы "Вагнер" от имени правительства Российской Федерации могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям», — сказано в документе.

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ПА ОБСЕ призвала страны-члены организации также внести ЧВК «Вагнер» в списки террористических организаций, принять меры против нее и пресекать ее деятельность. Также в декларации осуждается решение Белоруссии поддержать военную компанию.

В ОБСЕ входит 57 государств, в том числе Россия, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Белоруссия, Казахстан, Армения, Украина и другие.

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