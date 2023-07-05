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16:09, 5 июля 2023Мир

В США заявили об активном участии ЦРУ в конфликте на Украине

Newsweek: представители разведки США заявили об активной роли ЦРУ в конфликте на Украине

Фото: press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Представители разведки США признают активное участие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в конфликте на Украине. О его важной роли сообщает журнал Newsweek со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

«На Украине идет тайная война с тайными правилами. Вашингтон и Москва имеют многолетний опыт разработки этих секретных правил, требующих, чтобы ЦРУ играло огромную роль: как главный шпион, как переговорщик, как поставщик разведданных, как логист», — заявил он.

По словам неназванного офицера американской разведки, представители ЦРУ находятся на территории Украины. При этом он отметил активное участие управления в конфликте, которое не нарушает основного обещания администрации Байдена, что военные США не будут участвовать в конфликте напрямую.

Ранее стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева по возвращению утраченных территорий. Среди прочего украинские чиновники рассказали американским разведчиками о намерении начать переговоры с Россией о прекращении огня к концу этого года.

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    Семен Александров
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