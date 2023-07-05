Европейская страна начала закрывать лазейки в торговле российской нефтью

FT: Швейцария начала расследование обхода санкций против российской нефти своей компанией

Швейцария начала расследование в отношении женевской Paramount Energy & Commodities SA, которую подозревают в продаже российской нефти в обход санкций. По данным Financial Times (FT), это первый случай, когда европейские власти хотят закрыть лазейку в санкциях.

Издание сделало такой вывод из письма, которое еще в апреле трейдер направил в Государственный секретариат по экономическим отношениям (SECO). Из него стало понятно, что регулятор интересуется деятельностью Paramount Energy & Commodities DMCC, которая зарегистрирована в Дубае и формально независима от швейцарской компании.

«Дочка» торгует сортом российской нефти ESPO, причем продает его выше потолка цен в 60 долларов за баррель, поскольку на Дальнем Востоке баррель этого сорта уходит покупателям в районе 60-70 долларов. SECO запрашивает, торговала ли Paramount с декабря 2022 года российской нефтью и по какой цене, владеет ли косвенно или напрямую акциями Paramount SA и Paramount DMCC, обменивалась ли с этими компаниями кредитами или дивидендами с марта 2022 года.

В ответ женевская компания указала, что с российской нефтью не работает, дубайский Paramount — отдельное юридическое лицо, а общих директоров у компаний нет. Однако регулятор такое объяснение не устроило, поскольку у SECO имеется информация об обязанности руководства дубайского трейдера консультироваться с головной компанией.

Расследование не закончено, но, если Швейцарии удастся заблокировать деятельность Paramount Energy & Commodities DMCC, это станет серьезным предупреждением всем участникам схем по торговле российской нефтью выше потолка цен.

Западные санкции не запрещают поставки российской нефти на мировой рынок, однако требуют продавать ее дешевле потолка цен. Эксперты признают, что часть нефти, в первую очередь на Дальнем Востоке, российским компаниям удается продавать дороже, однако в целом ограничения работают. По данным Минфина, основной российский экспортный сорт нефти Urals в июне в среднем продавался по 55,28 доллара за баррель.