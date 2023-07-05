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05:38, 5 июля 2023Забота о себе

Диетолог рассказала об опасности колбасы в окрошке

Диетолог Круглова: при приготовлении окрошки стоит отказаться от колбасных изделий

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что от некоторых ингредиентов стоит отказаться при приготовлении окрошки, чтобы блюдо было полезным и безопасным. Об этом врач рассказала в интервью радио Sputnik.

Она напомнила, что в окрошку зачастую добавляют вредные продукты вперемешку с полезными. Так, если добавить в блюдо колбасные изделия, то это увеличит количество насыщенных жиров в блюде.

«Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила диетолог.

По словам врача, частое употребление обработанного мяса, включая колбасу, является фактором риска развития рака кишечника. Диетолог посоветовала добавлять в блюдо не колбасу, а отварную говядину или курицу. Также эксперт подчеркнула, что с точки зрения пользы заправлять окрошку лучше не квасом, а кисломолочными напитками.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, что зеленый лук и пряная зелень в окрошке стимулируют выделение желудочного сока и поэтому могут быть противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

Колбаса — самый сомнительный ингредиент в составе окрошки, считает диетолог. От него следует отказаться, подчеркнул Кабанов. Продукты переработки мяса противопоказаны при многих хронических заболеваниях. А от употребления летнего блюда нужно воздержаться людям с болезнями ЖКТ, также посоветовал эксперт.

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    Марина Совина
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