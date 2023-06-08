Диетолог предупредил о вреде окрошки для некоторых людей

Диетолог Алексей Кабанов посоветовал отказаться от колбасы при приготовлении окрошки

При приготовлении окрошки следует отказаться от колбасы, советует диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. О вреде любимого у россиян летнего супа для некоторых людей он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Возможный вред окрошки зависит от индивидуальной непереносимости отдельных продуктов. Некоторые ее компоненты нужно ограничить или полностью исключить при отдельных хронических заболеваниях, предупредил Кабанов. Например, зеленый лук и пряная зелень стимулируют выделение желудочного сока и поэтому могут быть противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

Терпкий, острый вкус редиса объясняется тем, что в его состав входят эфирные масла. Они имеют множество полезных свойств, но могут спровоцировать повышенное отделение желчи. Это опасно для пациентов с некоторыми заболеваниями печени, в том числе с камнями в желчном пузыре. Резкий выход желчи способен привести к болевому приступу Алексей Кабанов диетолог

Колбаса — самый сомнительный ингредиент в составе окрошки, считает диетолог. От него следует отказаться. Продукты переработки мяса противопоказаны при многих хронических заболеваниях. Всемирная организация здравоохранения включила переработанное мясо в список канцерогенов: их потребление увеличивает риск развития злокачественных опухолей. Колбаса содержит насыщенные жиры: их медики рекомендуют ограничивать. Излишек соли в колбасе также не полезен для организма, особенно при повышенном артериальном давлении, добавил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, от употребления окрошки следует воздержаться людям с болезнями ЖКТ. Квас — продукт брожения, и он может вызвать обострения болезней желудка и кишечника, добавил диетолог. К тому же квас, особенно домашний, может содержать большое количество сахара, потребление которого следует держать под контролем.

«Прелесть окрошки в том, что традиционный рецепт легко модифицировать, убирая или заменяя продукты. Например, колбасу можно заменить вареной курятиной или белой рыбой. Рыбная окрошка — старинный русский рецепт, незаслуженно позабытый в наши дни. Вегетарианская окрошка, полностью свободная от животных продуктов, тоже очень вкусна», — отметил напоследок Кабанов.

Ранее Алексей Кабанов рассказал о пользе окрошки в борьбе с лишним весом. По его словам, окрошка позволяет насытиться, не переедая.