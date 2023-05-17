Диетолог рассказал о пользе окрошки в борьбе с лишним весом

Диетолог Алексей Кабанов: окрошка помогает худеть без чувства голода

Одно из любимых летних блюд россиян — окрошка — помогает худеть, не голодая. О ее пользе «Ленте.ру» рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По мнению эксперта, правильно приготовленная окрошка прекрасно подходит для борьбы с лишним весом. Это связано с тем, что значительную часть этого блюда составляет жидкость, позволяющая наполнить желудок с минимумом калорий. Любые жидкие нежирные супы помогают быстро насытиться, не переедая.

Кабанов отметил, что главный ингредиент окрошки — овощи. У них высокая питательная плотность: высокое содержание питательных веществ при низкой калорийности. Кроме того, овощи — важный источник клетчатки, без которой не обходится ни одна диета для похудения. Она позволяет быстро почувствовать насыщение и надолго остается в желудке, продлевая ощущение сытости.

Клетчатка способствует похудению не только как самостоятельный компонент, но и в сочетании с другими продуктами. Она замедляет проникновение сахара в кровь, позволяя избегать резких «сахарных пиков» и следующих за ними спадов энергии, чреватых внезапными приступами голода Алексей Кабанов диетолог

Наилучший вариант для похудения — вегетарианская окрошка из одних овощей (возможно, с добавлением небольшого количества яиц), считает Кабанов. Для борьбы с лишним весом и поддержания стройности ее нужно готовить на несладком квасе, минеральной воде или тане, советует собеседник «Ленты.ру». Колбасу следует исключить из рецепта, допустимо заменить ее вареным куриным мясом или белой рыбой.

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