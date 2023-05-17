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20:21, 17 мая 2023Забота о себе

Диетолог рассказал о пользе окрошки в борьбе с лишним весом

Диетолог Алексей Кабанов: окрошка помогает худеть без чувства голода

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Одно из любимых летних блюд россиян — окрошка — помогает худеть, не голодая. О ее пользе «Ленте.ру» рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По мнению эксперта, правильно приготовленная окрошка прекрасно подходит для борьбы с лишним весом. Это связано с тем, что значительную часть этого блюда составляет жидкость, позволяющая наполнить желудок с минимумом калорий. Любые жидкие нежирные супы помогают быстро насытиться, не переедая.

Кабанов отметил, что главный ингредиент окрошки — овощи. У них высокая питательная плотность: высокое содержание питательных веществ при низкой калорийности. Кроме того, овощи — важный источник клетчатки, без которой не обходится ни одна диета для похудения. Она позволяет быстро почувствовать насыщение и надолго остается в желудке, продлевая ощущение сытости.

Клетчатка способствует похудению не только как самостоятельный компонент, но и в сочетании с другими продуктами. Она замедляет проникновение сахара в кровь, позволяя избегать резких «сахарных пиков» и следующих за ними спадов энергии, чреватых внезапными приступами голода

Алексей Кабановдиетолог
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Наилучший вариант для похудения — вегетарианская окрошка из одних овощей (возможно, с добавлением небольшого количества яиц), считает Кабанов. Для борьбы с лишним весом и поддержания стройности ее нужно готовить на несладком квасе, минеральной воде или тане, советует собеседник «Ленты.ру». Колбасу следует исключить из рецепта, допустимо заменить ее вареным куриным мясом или белой рыбой.

Ранее фармаколог Олег Медведев рассказал о необычной альтернативе жирному мясу для шашлыка. Он посоветовал добавить в меню растительное мясо.

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Вера Владзиевская
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