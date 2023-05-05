Россиянам рассказали о необычной альтернативе жирному мясу для шашлыка

Фармаколог Олег Медведев посоветовал жарить шашлык из растительного мяса

Необычной альтернативой жирному мясу для шашлыка является растительное мясо, заявил фармаколог, научный руководитель АНО НИЦ «Здоровое питание», заведующий кафедрой фармакологии МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Медведев. О пользе растительного мяса профессор рассказал «Ленте.ру».

Красное мясо, из которого обычно жарят шашлыки, — источник насыщенных жиров, потребление которых медики советуют ограничивать, говорит Медведев. Из-за избытка насыщенных жиров в рационе повышается уровень «плохого» холестерина низкой плотности в крови. Поэтому повышается риск гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Жирное мясо плохо переваривается. Злоупотребление жареным мясом может вызвать обострение болезней желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы Олег Медведев фармаколог, профессор

Особенно опасно сочетать шашлыки с алкоголем, предупредил Медведев. Помимо общего неблагоприятного влияния на организм, опьянение притупляет ощущения, мешая вовремя почувствовать наступление сытости. Это чревато перееданием с последующей тяжестью в желудке и прочими неприятными последствиями, а в долгосрочной перспективе может привести к ожирению.

Захватите с собой на пикник больше овощей. Свежие, в виде салатов, или жаренные на решетке, они разнообразят меню и сделают его более питательным. Клетчатка из овощей наполняет желудок, позволяя быстрее насытиться без переедания. Свежие овощи и фрукты содержат витамин С. Он способствует усвоению железа, помогая получить максимум пользы из съеденного мяса Олег Медведев фармаколог, профессор

Еще один способ сделать шашлыки полезными для здоровья — заменить красное мясо на растительное, уверяет фармаколог. В продаже есть растительные бургеры для жарки на гриле. По вкусу они не уступают традиционным, но гораздо полезнее, добавил он. Растительные бургеры производят из пшеничного, соевого или горохового белка с добавлением растительных масел. Они содержат клетчатку и полезные ненасыщенные жиры.

«Выбирая растительные бургеры, обращайте внимание на состав. Самые лучшие содержат минимальное количество ингредиентов, минимум соли и сахара, дополнительно обогащены витаминами и микроэлементами», — дал совет Медведев.

Ранее диетолог Светлана Павличенко развеяла мифы о растительном молоке. Она назвала его таким же полезным, как и коровье.

