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18:35, 5 мая 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о необычной альтернативе жирному мясу для шашлыка

Фармаколог Олег Медведев посоветовал жарить шашлык из растительного мяса

Фото: ja-aljona / Shutterstock / Fotodom

Необычной альтернативой жирному мясу для шашлыка является растительное мясо, заявил фармаколог, научный руководитель АНО НИЦ «Здоровое питание», заведующий кафедрой фармакологии МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Медведев. О пользе растительного мяса профессор рассказал «Ленте.ру».

Красное мясо, из которого обычно жарят шашлыки, — источник насыщенных жиров, потребление которых медики советуют ограничивать, говорит Медведев. Из-за избытка насыщенных жиров в рационе повышается уровень «плохого» холестерина низкой плотности в крови. Поэтому повышается риск гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Жирное мясо плохо переваривается. Злоупотребление жареным мясом может вызвать обострение болезней желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы

Олег Медведевфармаколог, профессор

Особенно опасно сочетать шашлыки с алкоголем, предупредил Медведев. Помимо общего неблагоприятного влияния на организм, опьянение притупляет ощущения, мешая вовремя почувствовать наступление сытости. Это чревато перееданием с последующей тяжестью в желудке и прочими неприятными последствиями, а в долгосрочной перспективе может привести к ожирению.

Захватите с собой на пикник больше овощей. Свежие, в виде салатов, или жаренные на решетке, они разнообразят меню и сделают его более питательным. Клетчатка из овощей наполняет желудок, позволяя быстрее насытиться без переедания. Свежие овощи и фрукты содержат витамин С. Он способствует усвоению железа, помогая получить максимум пользы из съеденного мяса

Олег Медведевфармаколог, профессор

Еще один способ сделать шашлыки полезными для здоровья — заменить красное мясо на растительное, уверяет фармаколог. В продаже есть растительные бургеры для жарки на гриле. По вкусу они не уступают традиционным, но гораздо полезнее, добавил он. Растительные бургеры производят из пшеничного, соевого или горохового белка с добавлением растительных масел. Они содержат клетчатку и полезные ненасыщенные жиры.

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«Выбирая растительные бургеры, обращайте внимание на состав. Самые лучшие содержат минимальное количество ингредиентов, минимум соли и сахара, дополнительно обогащены витаминами и микроэлементами», — дал совет Медведев.

Ранее диетолог Светлана Павличенко развеяла мифы о растительном молоке. Она назвала его таким же полезным, как и коровье.

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Вера Владзиевская
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