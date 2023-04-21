Диетолог развеяла мифы о растительном молоке

Диетолог Светлана Павличенко назвала растительное молоко таким же полезным, как и коровье

Растительное молоко является таким же полезным, как и коровье, рассказала диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла мифы об альтернативном молоке.

Люди отказываются от употребления коровьего молока по разным причинам: из религиозных убеждений (в том числе во время поста), из-за индивидуальной непереносимости, а также из опасений, что в молоке могут содержаться остатки антибиотиков, рассказала Павличенко.

Коровье молоко — ценный и питательный продукт, источник белка, кальция, витамина В12, селена. Кальций необходим для укрепления костей и зубов. Витамин В12 участвует в кроветворении, синтезе ДНК, обеспечивает проводимость нервных сигналов. Селен необходим для формирования иммунного ответа, занят в реакциях восстановления и регенерации

В случае отказа от коровьего молока полезной и питательной альтернативой может стать растительное молоко. По внешнему виду, вкусу и запаху оно приближено к традиционному молоку, но производится из растительных продуктов. Наиболее распространено соевое молоко. В продаже также можно встретить растительное молоко на основе злаков (овес, рис) или орехов (миндальное молоко, молоко из грецких или кедровых орехов, фундука, кешью), пояснила диетолог.

Чтобы максимально приблизить состав растительного молока к животному, некоторые производители дополнительно обогащают его кальцием, железом и витаминами Светлана Павличенко диетолог, кардиолог

По словам Павличенко, по содержанию белка соевое растительное молоко может быть сопоставимо с животным, в некоторых случаях даже превосходит его. В 100 миллилитрах цельного молока содержится 3,3 грамма белка. Растительный и животный белок различаются по составу аминокислот. Из имеющихся растительных альтернатив соевый протеин наиболее близок к коровьему молоку, за ним следуют протеины овса, миндаля, риса.

В отличие от коровьего молока, богатого насыщенными жирами, в большинстве растительных видов содержатся ненасыщенные. По данным исследований, замена насыщенных жирных кислот на ненасыщенные способствует профилактике заболеваний органов кровообращения, добавила собеседница «Ленты.ру».

Одна из основных причин отказа от молока — индивидуальная непереносимость углевода лактозы. Растительное молоко не содержит лактозу, однако некоторые производители добавляют сахар или сиропы для улучшения вкуса. В результате содержание углеводов может оказаться выше, чем в коровьем молоке. Для информации: в цельном коровьем молоке углеводов 4,65 грамма на 100 миллилитров, отметила диетолог.

В продаже можно встретить растительное молоко с добавлением растворимой клетчатки. Такие напитки благотворно воздействуют на кишечную микрофлору, способствуют профилактике ряда хронических заболеваний Светлана Павличенко диетолог, кардиолог

Некоторые виды растительного молока содержат биологически активные вещества. Соевое — фитостеролы, нормализующие холестериновый баланс, а также фитоэстрогены — растительные аналоги гормонов, которые служат профилактикой некоторых видов опухолей. Миндальное молоко — источник витамина Е, овсяное содержит пробиотик бета-глюкан, необходимый для формирования иммунитета.

«Главное противопоказание к потреблению растительного молока — аллергия на его компоненты: сою и орехи. При покупке растительного молока выбирайте продукты с максимальным содержанием белка, минимумом соли и сахара, обогащенные минералами и витаминами», — заключила диетолог.

Ранее Светлана Павличенко оценила пользу поста. Она отметила, что кратковременное вегетарианство полезно для здоровья.

