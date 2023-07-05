Футболист клуба РПЛ рассказал о разнице в работе в России и Европе

Защитник «Краснодара» Волков заявил, что в Европе игроки серьезнее относятся к работе

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о разнице в работе в России и Европе. Его слова передает Sport24.

По мнению Волкова, в Европе футболисты каждый день бьются за свое место и поэтому серьезнее относятся к работе. Спортсмен отметил, что конкуренция является стимулом для более усердных тренировок. «[В России] дают зарплату — люди расслабляются. Могут схалтурить, покайфовать сходить, выпить», — добавил он.

Волков — воспитанник «Краснодара» и выступает за основную команду с 2022 года. В завершившемся сезоне он провел 27 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее футболист «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Турции. Он заявил, что уровень турецкой Суперлиги выше, чем РПЛ.