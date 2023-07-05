Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Джоди Бёррэдж
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
19:50 (Мск)
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
Сегодня
23:20 (Мск)
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Вероника Кудерметова
Завтра
13:00 (Мск)
Маркета Вондроушова
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
17:15, 5 июля 2023Спорт

Футболист клуба РПЛ рассказал о разнице в работе в России и Европе

Защитник «Краснодара» Волков заявил, что в Европе игроки серьезнее относятся к работе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о разнице в работе в России и Европе. Его слова передает Sport24.

По мнению Волкова, в Европе футболисты каждый день бьются за свое место и поэтому серьезнее относятся к работе. Спортсмен отметил, что конкуренция является стимулом для более усердных тренировок. «[В России] дают зарплату — люди расслабляются. Могут схалтурить, покайфовать сходить, выпить», — добавил он.

Волков — воспитанник «Краснодара» и выступает за основную команду с 2022 года. В завершившемся сезоне он провел 27 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее футболист «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Турции. Он заявил, что уровень турецкой Суперлиги выше, чем РПЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России опровергли передачу контроля над ядерным оружием Белоруссии

    Названа сумма инвестиций Комсомольского НПЗ в природоохранные проекты

    Голикова указала на неспособность властей Хакасии побороть бедность в республике

    Агата Муцениеце высказалась о самостоятельной жизни женщины без партнера

    Футболист клуба РПЛ рассказал о разнице в работе в России и Европе

    Российская система ПВО сбила украинскую ракету в районе Бердянска

    Власти Анапы оценили видео с толпами туристов на пляже

    Госслужба статистики Украины сообщила о кибератаке

    Стало известно о претензиях США к Зеленскому из-за диверсии на «Северном потоке»

    Великобритания решила подготовить еще 20 летчиков ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости