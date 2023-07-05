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14:21, 5 июля 2023Культура

Раскрыто состояние Мадонны после выписки из больницы

Телеведущая Рози О'Доннелл рассказала о состоянии Мадонны после выписки из больницы
Мадонна (архивное фото)

Мадонна (архивное фото). Фото: Neil Hall / Reuters

Телеведущая Рози О'Доннелл рассказала о состоянии американской певицы Мадонны, которую ранее госпитализировали с бактериальной инфекцией, после выписки из больницы. Ее цитирует NME.

«Она поправляется дома — она вообще очень сильна. В целом она чувствует себя хорошо», — написала О'Доннелл о самочувствии своей давней подруги.

28 июня сообщалось, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера певицы Гай Озри, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Из-за госпитализации Мадонна отложила мировое турне. Планировалось, что она выступит в Ванкувере, Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Вашингтоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и других городах.

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    Варвара Кошечкина
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