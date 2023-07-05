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15:47, 5 июля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе беспилотник скинул взрывчатку на село

Shot: в Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на село Графовка
архивное фото

архивное фото. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на село Графовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, боеприпас с дрона упал в поле, из-за чего там образовалась большая воронка. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Белгородской области действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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