В граничащем с Украиной российском регионе беспилотник скинул взрывчатку на село

Shot: в Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на село Графовка

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на село Графовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, боеприпас с дрона упал в поле, из-за чего там образовалась большая воронка. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Белгородской области действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.