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15:01, 5 июля 2023Россия

Четыре дома оказались повреждены из-за обстрела ВСУ в белгородском селе

Белгородский губернатор: 4 дома оказались повреждены из-за обстрела ВСУ в селе Карабаново

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Четыре дома оказались повреждены из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Карабаново Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что в домах были выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также частично разрушены заборы. Сведений о пострадавших в результате атаки не поступало, отметил Гладков.

Также в Карабаново были повреждены два социальных объекта: фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры. По словам белгородского главы, все оперативные и аварийные службы выехали на место.

До этого Гладков показал видео с последствиями обстрела белгородского города Валуйки из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

На представленных видеокадрах были видны частично разрушенные частные дома. В некоторых из них взрывом выбило стекла, после чего люди закрыли окна прозрачной пленкой.

5 июля Гладков рассказал, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.

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    Анна Щербакова
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